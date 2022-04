LES RENCONTRES FOLKLORIQUES DE MONTPELLIER

LES RENCONTRES FOLKLORIQUES DE MONTPELLIER, 14 mai 2022, . LES RENCONTRES FOLKLORIQUES DE MONTPELLIER

2022-05-14 – 2022-05-14 Plus de 100 danseurs, chanteurs et musiciens, en costumes traditionnels Après 2 ans d’absence, voilà la 24ème édition pour les Rencontres Folkloriques organisées par le groupe d’Arts et Traditions Populaires de Montpellier, La Garriga Lengadociana. L’unique rendez-vous pour les amateurs de folklore se déroule chaque année au printemps.

Pour 2022 ce sera le samedi 14 mai Place Dionysos. C’est dans un esprit d’échanges et de partage des cultures que La Garriga a créé cette manifestation au cœur de Montpellier. Une occasion de découvrir les danses et musiques des terroirs français. Après un défilé dans le quartier d’Antigone qui partira des Echelles de la ville à 15h30, aux côtés de La Garriga, le groupe La bourguignonne et le groupe Basque Denak Bat, proposeront au public un spectacle de près de 2h à compter de 16h00 sur la place Dionysos.

En cas de mauvais temps ou d’indisponibilité dû à arrêté préfectoral, l’ensemble de la manifestation se déroulera à la salle Pagézy (ancienne Mairie) à partir de 16h00. Le tout est entièrement gratuit ! Une belle fête de printemps à ne pas manquer.

Pour les personnes qui souhaitent apprendre les danses des terroirs invités, la soirée est ouverte au public à partir de 21h30 au même lieu.

Toutes les informations nécessaires sur nos pages Facebook et Instagram, notre site internet www.lagarriga.fr ou par téléphone au 07 81 60 14 39 Plus de 100 danseurs, chanteurs et musiciens, en costumes traditionnels Après 2 ans d’absence, voilà la 24ème édition pour les Rencontres Folkloriques organisées par le groupe d’Arts et Traditions Populaires de Montpellier, La Garriga Lengadociana. +33 7 81 60 14 39 https://lagarriga.fr/ Plus de 100 danseurs, chanteurs et musiciens, en costumes traditionnels Après 2 ans d’absence, voilà la 24ème édition pour les Rencontres Folkloriques organisées par le groupe d’Arts et Traditions Populaires de Montpellier, La Garriga Lengadociana. L’unique rendez-vous pour les amateurs de folklore se déroule chaque année au printemps.

Pour 2022 ce sera le samedi 14 mai Place Dionysos. C’est dans un esprit d’échanges et de partage des cultures que La Garriga a créé cette manifestation au cœur de Montpellier. Une occasion de découvrir les danses et musiques des terroirs français. Après un défilé dans le quartier d’Antigone qui partira des Echelles de la ville à 15h30, aux côtés de La Garriga, le groupe La bourguignonne et le groupe Basque Denak Bat, proposeront au public un spectacle de près de 2h à compter de 16h00 sur la place Dionysos.

En cas de mauvais temps ou d’indisponibilité dû à arrêté préfectoral, l’ensemble de la manifestation se déroulera à la salle Pagézy (ancienne Mairie) à partir de 16h00. Le tout est entièrement gratuit ! Une belle fête de printemps à ne pas manquer.

Pour les personnes qui souhaitent apprendre les danses des terroirs invités, la soirée est ouverte au public à partir de 21h30 au même lieu.

Toutes les informations nécessaires sur nos pages Facebook et Instagram, notre site internet www.lagarriga.fr ou par téléphone au 07 81 60 14 39 dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville