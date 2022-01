Les rencontres estuariennes Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Blaye Gironde EUR Depuis 2004, cette manifestation s’appuie sur les spécificités patrimoniales des territoires riverains de la Gironde. Le mois de mai sera le “Mois de l’estuaire” où de nombreuses expositions seront proposées sur les deux rives.

En marge des expositions, des animations sont prévues comme des débats, des concerts, des conférences, etc.

Le Conservatoire de l’estuaire de la Gironde propose également des sorties en bateau ou sur les rives.

