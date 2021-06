Les rencontres estivales (3ème édition) Meung-sur-Loire, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Meung-sur-Loire.

Les rencontres estivales (3ème édition) 2021-07-02 – 2021-07-04

Meung-sur-Loire Loiret

La Compagnie Idées Mobiles et Tard t’art vous propose une programmation riche, variée et originale pour cette 3ème édition des Rencontres Estivales. Au programme : concert, expositions, lectures et spectacles.

Les rencontres estivales : moments de partage artistiques !

cie.ideesmobiles@gmail.com +33 6 24 03 38 94

Cie des Idées Mobiles

