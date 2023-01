Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 7 juillet 2023, Aix-en-Provence .

Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence

Parc Jourdan / Université Aix-Marseille Avenue Jules Ferry Aix-en-Provence

2023-07-07 – 2023-07-09

Parc Jourdan / Université Aix-Marseille Avenue Jules Ferry

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Il nous faut pour cela recréer l’espoir.



Pourtant, notre monde est traversé d’incertitudes. Quels seront les effets d’une récession mondiale ? Quels enjeux et défis face à une rareté dont la centralité économique est de plus en plus grande ? La pandémie de Covid a réinstallé la question de la santé et de son accès au premier plan alors que l’émergence de nouveau blocs géopolitiques rebattent les cartes du monde. Il nous faudra donc évaluer, en premier lieu, l’impact sur les économies et la cohésion sociale de ces incertitudes majeures.



Les espoirs sont cependant nombreux, qu’ils touchent au bien-être, au travail, à la prise de conscience écologique, aux innovations technologiques, humaines ou aux grandes tendances sociales et sociétales. Notre approche mettra en lumière, de manière prioritaire, douze domaines dans lesquels les espoirs sont forts.



Des crises peut ressortir le pire ou le meilleur. Sur cette ligne de crête, tout nous ramène à la question des choix, décisifs, car de ceux-ci découlent la société, le monde de demain. Ces choix seront complexes et coûteux. Ils demandent de prendre des positions fortes et argumentées. Pour cela nous avons créé un nouveau format : les controverses. Ces formats d’échange d’une demi-heure permettront à deux personnalités de présenter leurs idées de manière moins consensuelle, de réaffirmer que les débats sont possibles, nécessaires et utiles. Il s’agira de tester des choix, de questionner leur réalisme et leur validité.



Parce que chacun et chacune doit pouvoir agir à son niveau, nous déclinerons nos analyses, nos idées et nos propositions aux différents niveaux d’impact : celui des individus, celui des territoires et des entreprises, celui des pays et, enfin, celui de l’Europe et du monde.



La logique novatrice de ces 23e Rencontres repose sur deux piliers : celui des espoirs face aux incertitudes (le vendredi) et celui des choix éclairés par des débats et controverses (le samedi). Pour donner réalité à ces rebonds, quinze sessions tenues le dimanche permettront d’acter les grands choix de ces Rencontres.

Pour la 1ere fois et en un temps très limité, on assiste à la convergence de crises économiques, sociales, sanitaires, écologiques et géostratégiques. Face à cette situation inédite, il faut agir et créer les conditions de la sortie de crise.

Le Cercle des économistes

