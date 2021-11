Les rencontres du vendredi Saint-Jacut-de-la-Mer, 7 janvier 2022, Saint-Jacut-de-la-Mer.

Les rencontres du vendredi Art Récréation 81 Boulevard du Rougeret Saint-Jacut-de-la-Mer

2022-01-07 – 2022-01-07 Art Récréation 81 Boulevard du Rougeret

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d’Armor Saint-Jacut-de-la-Mer

Ces rencontres ont lieu les vendredis à l’Art Récréation à St Jacut de la mer.

Loïe Fuller, l’icône de la danse serpentine

Patrick Gaiaudo nous entraîne dans le sillage d’une danseuse qui fût l’initiatrice d’une nouvelle esthétique, génératrice de progrès techniques ouvrant la voie à une nouvelle ère du spectacle et de la danse. Véritable égérie pour nombres d’artistes, Loïe Fuller s’inscrit dans la postérité grâce à la photographie naissante et aux premiers films… Ces traces tangibles d’un talent exceptionnel évoquent outre un personnage hors du commun, la mystérieuse et fugitive « danse serpentine ». Célébrée en son temps, la « fée lumière » Loïe Fuller continue d’inspirer de nombreux artistes contemporains, unissant l’art et la science.

Uniquement sur réservation

+33 6 86 70 27 25

Ces rencontres ont lieu les vendredis à l’Art Récréation à St Jacut de la mer.

Loïe Fuller, l’icône de la danse serpentine

Patrick Gaiaudo nous entraîne dans le sillage d’une danseuse qui fût l’initiatrice d’une nouvelle esthétique, génératrice de progrès techniques ouvrant la voie à une nouvelle ère du spectacle et de la danse. Véritable égérie pour nombres d’artistes, Loïe Fuller s’inscrit dans la postérité grâce à la photographie naissante et aux premiers films… Ces traces tangibles d’un talent exceptionnel évoquent outre un personnage hors du commun, la mystérieuse et fugitive « danse serpentine ». Célébrée en son temps, la « fée lumière » Loïe Fuller continue d’inspirer de nombreux artistes contemporains, unissant l’art et la science.

Uniquement sur réservation

Art Récréation 81 Boulevard du Rougeret Saint-Jacut-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-23 par