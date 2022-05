Les rencontres du VAL Champignelles, 3 juin 2022, Champignelles.

Les rencontres du VAL

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Champignelles

Ouvert à toutes et tous, le Verger d’Abondance locale de Champignelles est un verger conservatoire municipal géré par l’association des villageois de Champignelles pour promouvoir la biodiversité, sensibiliser à l’autonomie alimentaire et faciliter les recontres entre les habitants. Le Verger d’Abondance Locale c’est : Un potager ressources, où chacun expérimente, découvre, échange ses expériences. L’objectif : sensibiliser chacun à l’autonomie alimentaire, apprendre ensemble pour ensuite cultiver chez soi. Un espace de biodiversité grâce à des tontes différenciées, qui permettent aux orchidées sauvages de fleurir, une prairie mellifère, et une zone humide en bordure de la rivière de l’Agréau. Un verger conservatoire planté d’une quarantaine de pommiers anciens. Un lieu festif, de rencontres, de spectacles et d’animations intergénérationelles. Une expérience collective de gestion d’un bien commun avec la mairie, les villageois et les membres de l’association. Nous vous y accueillerons gratuitement pour vous faire découvrir le site, vous faire goûter nos premiers légumes, échanger sur nos expériences et peut-être vous donner envie de semer l’abondance… ### Au programme – **ACCUEIL ET VISITE** du potager partagé, du verger et de la zone humide de l’Agréau constituant le riche écosystème du VAL – **”CHEVALET SOUS LES POMMIERS”**. Atelier de peinture libre et ouvert à tou.te.s -**L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES** – Lecture par des comédiens du texte de Jean Giono

Découverte du jardin participatif, géré par l’association “VAL” au coeur du verger conservatoire de Champignelles.

Champignelles Champignelles Champignelles Yonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00