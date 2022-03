Les rencontres du PRIF MIE de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

MIE de Roubaix, le jeudi 31 mars à 09:00

**Cette rencontre est réservée aux professionnels.** ### Rencontrez-nous pour parler formation ! **Les rencontres PRIF ont pour objectif de nous permettre de mieux vous connaitre afin d’enrichir notre partenariat avec vous !** Nous sommes là pour **vous apporter toutes les informations** sur la formation, les métiers porteurs. C’est aussi l’occasion de **vous présenter la programmation Proch’Info Formation** et **toutes les actions de la MiE du Roubaisis** qui répondront aux besoins de vos publics. N’hésitez pas, nous sommes là pour vous ! ### Au programme de la rencontre : * **Présentation de Proch’Info Formation, ses missions, sa programmation d’ateliers** avec le : petit atelier formation, le webinar formation, le jeu des 1000 Jobs nouvelle version et les zooms action de formation. * **Présentation des actions de la MiE** qui peut également vous intéresser avec les volets entrepreneuriat, coaching numérique… * **Actualités de la formation** : des nouveaux dispositifs, programmes de formation à promouvoir ! * **La plateforme métiers, les guides formations à découvrir**

Sur inscription, en visioconférence

MIE de Roubaix 78B boulevard du général Leclerc 50100 Roubaix

2022-03-31T09:00:00 2022-03-31T11:00:00

