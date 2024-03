Les rencontres du Parvis Scène de Poésie-Slam av Louis Sallenave Pau, jeudi 21 mars 2024.

Les rencontres du Parvis Scène de Poésie-Slam av Louis Sallenave Pau Pyrénées-Atlantiques

SCÈNE DE POÉSIE-SLAM

Association Pau & cie

L’association « Pau & Cie » développe et donne la parole au plus grand nombre par la pratique du slam-poésie. Fondamentalement ouvert sur le monde, cet art oratoire incontournable possède cette singulière et précieuse qualité de réunir des personnes d’horizons, de cultures, d’âges, de professions, de milieux sociaux très divers qui viennent porter leur texte sur scène. Il a pour vertu de mettre tout le monde sur un pied d’égalité aussi bien les poètes que ceux qui les écoutent. Il est créateur de lien social grâce à l’ouverture d’espace d’expression indispensables à l’épanouissement du vivre ensemble. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:00:00

fin : 2024-03-21

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les rencontres du Parvis Scène de Poésie-Slam Pau a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Pau