Les rencontres du Parvis Sarah FARMER av Louis Sallenave Pau, vendredi 12 avril 2024.

SARAH FARMER

La modernité est dans le pré.

La campagne française après 1945 (Flammarion, Histoire)

Durant plus d’un millénaire, la France aura été un pays rural, mais les bouleversements du XXe siècle ont fait disparaître petit à petit la paysannerie traditionnelle, via l’exode rural, notamment, au lendemain de la guerre 45. Pourtant la France des campagnes ne s’est pas désintégrée, au contraire, elle a répondu à ces changements en développant de nouvelles façons d’investir la campagne. La modernité est dans le pré retrace cette mutation sans précédent en France, et de son devenir. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

