Les rencontres du Parvis René FRYDMAN av Louis Sallenave Pau, jeudi 25 avril 2024.

LA TYRANNIE DE LA REPRODUCTION (Odile Jacob)

Pendant plus de quarante ans, depuis Amandine (première naissance en France après fécondation in vitro en 1982), j’ai accompagné de nombreuses patientes et des couples préoccupés par leur désir d’enfant. Les récents progrès de la médecine de la reproduction ont permis à ces couples, le plus souvent, de réaliser leur rêve. Mais des techniques innovantes se développent sur des terres encore peu connues gestation hors du corps, greffe d’utérus, clonage reproductif, ovules artificiels, embryons synthétiques… Croire que tout cela est possible renforce la volonté d’avoir un enfant à tout prix. Cependant, il est important de connaître les dangers et les risques que peuvent occasionner ces évolutions à venir. Faire un enfant n’est pas la seule condition du bonheur. Pr R. F. 0 0 EUR.

