Les rencontres du Parvis: PRINTEMPS DES POÈTES – RENCONTRE ET LECTURE Pau, 9 avril 2022, Pau.

Les rencontres du Parvis: PRINTEMPS DES POÈTES – RENCONTRE ET LECTURE av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel Pau

2022-04-09 – 2022-04-09 av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 PRINTEMPS DES POÈTES – RENCONTRE ET LECTURE

Avec la Maison d’édition “L’herbe qui tremble”, le poète Christian Monginot et le peintre Denis Pouppeville

Les éditions L’HERBE QUI TREMBLE sont depuis peu dans le Béarn.

« Nous devons son nom à deux écrivains : Victor Hugo, qui, dans la vallée de la Bièvre écoutait et voyait « l’herbe qui tremble et qui reluit », et Paul Willems, auteur belge qui nous est cher par son approche de la poésie, dont L’herbe qui tremble est le titre d’un roman.

PRINTEMPS DES POÈTES – RENCONTRE ET LECTURE

Avec la Maison d’édition “L’herbe qui tremble”, le poète Christian Monginot et le peintre Denis Pouppeville

Les éditions L’HERBE QUI TREMBLE sont depuis peu dans le Béarn.

« Nous devons son nom à deux écrivains : Victor Hugo, qui, dans la vallée de la Bièvre écoutait et voyait « l’herbe qui tremble et qui reluit », et Paul Willems, auteur belge qui nous est cher par son approche de la poésie, dont L’herbe qui tremble est le titre d’un roman.

+33 5 59 80 80 89

PRINTEMPS DES POÈTES – RENCONTRE ET LECTURE

Avec la Maison d’édition “L’herbe qui tremble”, le poète Christian Monginot et le peintre Denis Pouppeville

Les éditions L’HERBE QUI TREMBLE sont depuis peu dans le Béarn.

« Nous devons son nom à deux écrivains : Victor Hugo, qui, dans la vallée de la Bièvre écoutait et voyait « l’herbe qui tremble et qui reluit », et Paul Willems, auteur belge qui nous est cher par son approche de la poésie, dont L’herbe qui tremble est le titre d’un roman.

parvis

av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel Pau

dernière mise à jour : 2022-03-02 par