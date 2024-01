Les rencontres du Parvis Philippe Cazes-Carrère av Louis Sallenave Pau, jeudi 22 février 2024.

Les rencontres du Parvis Philippe Cazes-Carrère av Louis Sallenave Pau Pyrénées-Atlantiques

PHILIPPE CAZES-CARRÈRE « Confessions d’un autodidacte audacieux » (Editions Gascogne)

Témoigner et transmettre. Voilà les raisons pour lesquelles Philippe Cazes-Carrère a décidé de raconter l’histoire d’une Aventure Professionnelle Réussie la sienne. À l’automne de sa vie d’entrepreneur, le président-fondateur du Groupe APR ÜBI a souhaité partager avec toutes celles et ceux qui s’interrogent sur leur avenir les valeurs sur lesquelles il a construit son parcours professionnel. À tous les autres, étonnés par sa trajectoire et sa réussite, il a accepté de dévoiler ses convictions et les règles qui ont guidé ses décisions. À coeur ouvert, Philippe Cazes-Carrère ne cache rien de ses succès et de ses échecs, de sa vie de patron qui n’a pas ménagé sa peine pour se réaliser et aider celles et ceux qui l’entourent à l’imiter en leur donnant des moyens pour y parvenir.

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 18:00:00

fin : 2024-02-22



