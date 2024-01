Les rencontres du Parvis Peio Gaillard av Louis Sallenave Pau, jeudi 8 février 2024.

Les rencontres du Parvis Peio Gaillard av Louis Sallenave Pau Pyrénées-Atlantiques

PEIO GAILLARD « Traces en Pyrénées » (Gypaète éditions)

Le plaisir de cheminer à skis au cœur de l’hiver, en s’appliquant à laisser une trace la plus logique et la plus esthétique possible… Dans cet ouvrage, Peio Gaillard partage son expérience du ski de randonnée dans les Pyrénées. Depuis de nombreuses années, la recherche de la belle trace rythme ses découvertes, ses saisons, ses amitiés, ses émotions. La photographie guide ses choix et prolonge ses moments de partages. Le récit de ses compagnons témoignent de la richesse des moments vécus.

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-02-08 18:00:00

