Les rencontres du Parvis Olivier Garochau av Louis Sallenave Pau, jeudi 15 février 2024.

OLIVIER GAROCHAU DINTRANS « une épopée de rugby » (Cairn)

Dintrans tient une place incomparable dans le récit rugbystique, un joueur qui ne transige pas avec les valeurs fondamentales inhérentes au monde de l’Ovalie. Il nous parle ici d’honneur, d’éducation, de respect, de solidarité, de courage, de combativité. Avec son parler franc, Dintrans témoigne d’une époque pas si lointaine où les rugbymen de l’élite devaient concilier ballon ovale et vie familiale et professionnelle. Il représente l’archétype de cette génération charnière entre le rugby dit amateur, voire artisanal, et le professionnalisme.

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 18:00:00

fin : 2024-02-15



