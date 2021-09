Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Les Rencontres du Parvis – MICHKA ASSAYAS Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les Rencontres du Parvis – MICHKA ASSAYAS Pau, 11 septembre 2021, Pau. Les Rencontres du Parvis – MICHKA ASSAYAS 2021-09-11 15:30:00 – 2021-09-11 av Louis Sallenave Centre culturel Leclerc

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Rencontre / débat

Entrée gratuite, sur réservation au 05 59 80 80 89 ou par mail : parvisespaceculturel@laposte.net

Rencontre autour du rock dans les années 2000, animé par Didier Maiffredy.

En partenariat avec le Pingouin Alternatif. Rencontre / débat

Entrée gratuite, sur réservation au 05 59 80 80 89 ou par mail : parvisespaceculturel@laposte.net

Rencontre autour du rock dans les années 2000, animé par Didier Maiffredy.

En partenariat avec le Pingouin Alternatif. +33 5 59 80 80 89 Rencontre / débat

Entrée gratuite, sur réservation au 05 59 80 80 89 ou par mail : parvisespaceculturel@laposte.net

Rencontre autour du rock dans les années 2000, animé par Didier Maiffredy.

En partenariat avec le Pingouin Alternatif. parvis dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse av Louis Sallenave Centre culturel Leclerc Ville Pau lieuville 43.31773#-0.35869