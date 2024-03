Les rencontres du Parvis Magyd CHERFI av Louis Sallenave Pau, jeudi 4 avril 2024.

MAGYD CHERFI

La vie de ma mère ! (Flammarion)

Après avoir enchanté les lecteurs en réglant leur compte à ses souvenirs et à ses illusions perdues, l’ex-parolier de Zebda s’attaque au « vrai » roman pour raconter une émancipation tardive celle d’une femme algérienne sacrifiée à sa mission de mère dans une France presque aussi rance que raciste.

Et comment, pour la rencontrer enfin, son fils et toute la fratrie devront apprendre, d'abord, à s'en séparer. Entre tendresse et cruauté, drôle et parfois par surprise bouleversant, « La Vie de ma mère ! » est une déclaration d'amour éperdu déguisée en portrait de femme crépitant.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 18:00:00

fin : 2024-04-04

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

