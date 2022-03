Les rencontres du Parvis: avec Sophie Galabru Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les rencontres du Parvis: avec Sophie Galabru Pau, 19 avril 2022, Pau. Les rencontres du Parvis: avec Sophie Galabru av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel Pau

2022-04-19 18:00:00 – 2022-04-19 av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau EUR 0 SOPHIE GALABRU “Le visage de nos colères” (Flammarion)

Tout dans notre société nous invite à nous contenir, à intérioriser nos ressentiments et à fuir ce qui nous énerve. Pourtant, la colère n’est pas synonyme de guerre ou de haine : c’est au contraire la façon d’affirmer sa place, revendiquer le respect de soi et d’autrui. Que faire donc de nos colères ?

Sophie Galabru explore ici une émotion longtemps réprimée. Désamorcée dès l’enfance, dérobée au peuple, interdite aux femmes, elle est aujourd’hui l’ennemie de l’entreprise. Ces colères sont en nous – encore faut-il apprendre à les habiter.

La philosophe rappelle la colère créatrice des grands artistes comme celle des minorités qui se sont soulevées pour leur liberté. Ce manifeste nécessaire montre combien cette émotion, à tort décrite comme destructrice, est au contraire la clé rationnelle de notre vitalité. SOPHIE GALABRU “Le visage de nos colères” (Flammarion)

Tout dans notre société nous invite à nous contenir, à intérioriser nos ressentiments et à fuir ce qui nous énerve. Pourtant, la colère n’est pas synonyme de guerre ou de haine : c’est au contraire la façon d’affirmer sa place, revendiquer le respect de soi et d’autrui. Que faire donc de nos colères ?

Sophie Galabru explore ici une émotion longtemps réprimée. Désamorcée dès l’enfance, dérobée au peuple, interdite aux femmes, elle est aujourd’hui l’ennemie de l’entreprise. Ces colères sont en nous – encore faut-il apprendre à les habiter.

La philosophe rappelle la colère créatrice des grands artistes comme celle des minorités qui se sont soulevées pour leur liberté. Ce manifeste nécessaire montre combien cette émotion, à tort décrite comme destructrice, est au contraire la clé rationnelle de notre vitalité. +33 5 59 80 80 89 SOPHIE GALABRU “Le visage de nos colères” (Flammarion)

Tout dans notre société nous invite à nous contenir, à intérioriser nos ressentiments et à fuir ce qui nous énerve. Pourtant, la colère n’est pas synonyme de guerre ou de haine : c’est au contraire la façon d’affirmer sa place, revendiquer le respect de soi et d’autrui. Que faire donc de nos colères ?

Sophie Galabru explore ici une émotion longtemps réprimée. Désamorcée dès l’enfance, dérobée au peuple, interdite aux femmes, elle est aujourd’hui l’ennemie de l’entreprise. Ces colères sont en nous – encore faut-il apprendre à les habiter.

La philosophe rappelle la colère créatrice des grands artistes comme celle des minorités qui se sont soulevées pour leur liberté. Ce manifeste nécessaire montre combien cette émotion, à tort décrite comme destructrice, est au contraire la clé rationnelle de notre vitalité. parvis

av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel Pau

dernière mise à jour : 2022-03-02 par OT Pau

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse av Louis Sallenave Centre Leclerc - Espace Culturel Ville Pau lieuville av Louis Sallenave Centre Leclerc - Espace Culturel Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Les rencontres du Parvis: avec Sophie Galabru Pau 2022-04-19 was last modified: by Les rencontres du Parvis: avec Sophie Galabru Pau Pau 19 avril 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques