Les rencontres du Parvis: avec Sabine Prokhoris Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les rencontres du Parvis: avec Sabine Prokhoris Pau, 19 mars 2022, Pau. Les rencontres du Parvis: avec Sabine Prokhoris av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel Pau

2022-03-19 17:00:00 – 2022-03-19 av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau EUR 0 SABINE PROKHORIS “Le mirage #metoo” (Le cherche midi)

La révolution #MeToo est-elle une bonne nouvelle pour le féminisme, et pour la société toute entière ? La propagation immédiatement virale du hashtag, en ses diverses déclinaisons, est-elle le signe que cette « libération de la parole » n’avait que trop tardé ? Ne faut-il pas se réjouir que les violences faites aux femmes, et l’arrogance odieusement sexiste de certains comportements inacceptables, se voient de cette façon publiquement dénoncées ? Ce « moi aussi » ne porte-t-il pas un espoir neuf ? SABINE PROKHORIS “Le mirage #metoo” (Le cherche midi)

La révolution #MeToo est-elle une bonne nouvelle pour le féminisme, et pour la société toute entière ? La propagation immédiatement virale du hashtag, en ses diverses déclinaisons, est-elle le signe que cette « libération de la parole » n’avait que trop tardé ? Ne faut-il pas se réjouir que les violences faites aux femmes, et l’arrogance odieusement sexiste de certains comportements inacceptables, se voient de cette façon publiquement dénoncées ? Ce « moi aussi » ne porte-t-il pas un espoir neuf ? +33 5 59 80 80 89 SABINE PROKHORIS “Le mirage #metoo” (Le cherche midi)

La révolution #MeToo est-elle une bonne nouvelle pour le féminisme, et pour la société toute entière ? La propagation immédiatement virale du hashtag, en ses diverses déclinaisons, est-elle le signe que cette « libération de la parole » n’avait que trop tardé ? Ne faut-il pas se réjouir que les violences faites aux femmes, et l’arrogance odieusement sexiste de certains comportements inacceptables, se voient de cette façon publiquement dénoncées ? Ce « moi aussi » ne porte-t-il pas un espoir neuf ? parvis

av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel Pau

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse av Louis Sallenave Centre Leclerc - Espace Culturel Ville Pau lieuville av Louis Sallenave Centre Leclerc - Espace Culturel Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Les rencontres du Parvis: avec Sabine Prokhoris Pau 2022-03-19 was last modified: by Les rencontres du Parvis: avec Sabine Prokhoris Pau Pau 19 mars 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques