Les rencontres du Parvis: avec Max Ducos

Les rencontres du Parvis: avec Max Ducos, 30 avril 2022, . Les rencontres du Parvis: avec Max Ducos

2022-04-30 – 2022-04-30 EUR 0 MAX DUCOS

Mon passage secret (Sarbacane)

Le vieil homme et la mare (Poids Plume éditions) *Atelier créatif / 14h

Il proposera un atelier à une dizaine d’enfants (les premiers inscrits).

Gratuit, sur inscription. Le matériel est fourni.

Inscription au rayon jeunesse ou par e-mail : parvisespaceculturel@gmail.com

**Dédicace / toute l'après-midi

