Les rencontres du Parvis: avec Frédéric Beigbeder Pau, 11 mars 2022, Pau. Les rencontres du Parvis: avec Frédéric Beigbeder av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel Pau

2022-03-11 17:30:00 – 2022-03-11 av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 FRÉDÉRIC BEIGBEDER “Un barrage contre l’Atlantique” (Grasset)

Au hasard d’une galerie de Saint-Jean-de-Luz, Frédéric Beigbeder aperçoit un tableau représentant une cabane, dans une vitrine. Au premier plan, un fauteuil couvert d’un coussin à rayures, devant un bureau d’écrivain avec encrier et carnets, sur une plage curieusement exotique. Cette toile le fait rêver, il l’achète et soudain, il se souvient : la scène représente la pointe du bassin d’Arcachon, le cap Ferret, où vit son ami Benoît Bartherotte. Frédéric prend cette peinture pour une invitation au voyage. Il va écrire dans cette cabane, sur ce bureau. FRÉDÉRIC BEIGBEDER “Un barrage contre l’Atlantique” (Grasset)

av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel Pau

