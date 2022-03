Les rencontres du Parvis: avec FRANÇOIS HENRI DÉSÉRABLE Pau, 14 avril 2022, Pau.

Les rencontres du Parvis: avec FRANÇOIS HENRI DÉSÉRABLE av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel Pau

2022-04-14 – 2022-04-14 av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 FRANÇOIS HENRI DÉSÉRABLE “Mon maître et mon vainqueur” (Gallimard)

« Le cahier, c’était la première chose que m’avait montrée

le juge, quand tout à l’heure j’étais entré dans son bureau. Sous la couverture souple et transparente, on pouvait lire au feutre noir : MON MAÎTRE ET MON VAINQUEUR.

Sur les pages suivantes, il y avait des poèmes. Voilà ce qu’on avait retrouvé sur Vasco : le revolver, un cahier noirci d’une vingtaine de poèmes et, plus tard, après expertise balistique, des résidus de poudre sur ses mains.

Voilà ce qu’il en restait, j’ai pensé, de son histoire d’amour. »

FRANÇOIS HENRI DÉSÉRABLE “Mon maître et mon vainqueur” (Gallimard)

« Le cahier, c’était la première chose que m’avait montrée

le juge, quand tout à l’heure j’étais entré dans son bureau. Sous la couverture souple et transparente, on pouvait lire au feutre noir : MON MAÎTRE ET MON VAINQUEUR.

Sur les pages suivantes, il y avait des poèmes. Voilà ce qu’on avait retrouvé sur Vasco : le revolver, un cahier noirci d’une vingtaine de poèmes et, plus tard, après expertise balistique, des résidus de poudre sur ses mains.

Voilà ce qu’il en restait, j’ai pensé, de son histoire d’amour. »

+33 5 59 80 80 89

FRANÇOIS HENRI DÉSÉRABLE “Mon maître et mon vainqueur” (Gallimard)

« Le cahier, c’était la première chose que m’avait montrée

le juge, quand tout à l’heure j’étais entré dans son bureau. Sous la couverture souple et transparente, on pouvait lire au feutre noir : MON MAÎTRE ET MON VAINQUEUR.

Sur les pages suivantes, il y avait des poèmes. Voilà ce qu’on avait retrouvé sur Vasco : le revolver, un cahier noirci d’une vingtaine de poèmes et, plus tard, après expertise balistique, des résidus de poudre sur ses mains.

Voilà ce qu’il en restait, j’ai pensé, de son histoire d’amour. »

parvis

av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel Pau

dernière mise à jour : 2022-03-02 par