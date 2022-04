Les rencontres du Parvis: avec Dominique Missika Pau, 28 avril 2022, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 DOMINIQUE MISSIKA “Simone Veil : La cause des femmes et des enfants” (Seuil)

Les Français ont élevé Simone Veil au rang d’icône. Elle est entrée dans l’histoire le 26 novembre 1974, le jour où une femme qui devient pour la première fois Ministre de plein exercice de la Ve République, défend la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG). A la direction de l’administration pénitentiaire déjà, en pleine guerre d’Algérie, elle oeuvre pour faire rapatrier en France des prisonnières militantes du FLN, et plus généralement pour améliorer le sort des détenues. Puis, elle participe à la réforme du Code civil, notamment sur des questions touchant à l’égalité entre les hommes et les femmes (autorité parentale, filiation). En tant que ministre de la Santé, elle améliore la protection de l’enfant et mène une politique familiale …

+33 5 59 80 80 89

