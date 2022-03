Les rencontres du Parvis: avec Claude Laharie Pau, 24 mars 2022, Pau.

Les rencontres du Parvis: avec Claude Laharie av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel Pau

2022-03-24 – 2022-03-24 av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 CLAUDE LAHARIE “Les Basses Pyrénées dans la Seconde Guerre mondiale” (Cairn)

Pendant quatre ans (1940-1944), les Pyrénées basques et béarnaises deviennent la principale voie de passage vers l’Espagne. On compte une trentaine de réseaux de résistance, dont certains, parmi les plus emblématiques (Alliance, Alibi, Castille), sont des créations locales. Vingt-cinq maquis sont actifs au printemps 1944. Les Justes parmi les nations sont proportionnellement plus nombreux que partout ailleurs. Le corps franc Pommiès, les mouvements civils de Résistance et les guérilleros espagnols se signalent par leur efficacité contre l’occupant lors des combats de l’été 1944. Mais parallèlement, la répression est féroce, menée par les Allemands avec le concours des services de Vichy. Sans oublier le camp de Gurs, symbole des malheurs de la guerre et des déportations de juifs vers les camps d’extermination

CLAUDE LAHARIE “Les Basses Pyrénées dans la Seconde Guerre mondiale” (Cairn)

+33 5 59 80 80 89

CLAUDE LAHARIE “Les Basses Pyrénées dans la Seconde Guerre mondiale” (Cairn)

av Louis Sallenave Centre Leclerc – Espace Culturel Pau

dernière mise à jour : 2022-03-02 par