Les rencontres du Parvis Aurélien BELLANGER av Louis Sallenave Pau, jeudi 28 mars 2024.

AURÉLIEN BELLANGER

Le musée de la jeunesse (Collection Ma nuit au Musée, Stock)

Pourquoi, parmi tous les musées du monde, j’ai choisi d’aller dormir au milieu des Poussin à deux kilomètres de chez moi ? Aimer Poussin, le classique des classiques, il y avait eu, dans cette préférence affichée dès mon adolescence, une part incompressible de snobisme. Passer la nuit au milieu des Poussin était une manière de revenir sur mes années de jeunesse. Et sur l’absence de celles de Poussin. Car ce peintre apparait immédiatement classique. De ses années parisiennes, ses années et oeuvres de jeunesse, nous ne connaissons presque rien. Au peintre de l’éternelle maturité qu’est Poussin, j’ai donc essayé de prêter une oeuvre de jeunesse, maladroite et fervente la mienne. 0 0 EUR.

