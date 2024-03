Les rencontres du musée Zao Wou-Ki, et la porcelaine « De la tradition à l’audace de la modernité » Les Franciscaines Deauville Deauville, dimanche 19 mai 2024.

Les rencontres du musée Zao Wou-Ki, et la porcelaine « De la tradition à l’audace de la modernité » Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Le célèbre artiste sino-français a toujours été captivé par la porcelaine, ce matériau emblématique lié à l’histoire et à la culture chinoises. Mais qu’a-t-il trouvé dans cet art traditionnel qui l’a tant intrigué ?

Dès son jeune âge, Zao Wou-Ki a été séduit par la luminosité et la pureté de la porcelaine. Sous l’impulsion du président Georges Pompidou, la Manufacture nationale de Sèvres a ouvert ses portes à la création contemporaine et a confié à l’artiste, en 1970, la réalisation de l’emblématique assiette plate du service Diane. Cette collaboration a marqué le début d’une exploration artistique audacieuse.

Au fil des décennies, Zao Wou-Ki a poursuivi son travail avec la porcelaine, collaborant notamment avec la manufacture Bernardaud à Limoges. Libéré des contraintes de la tradition chinoise et des conventions occidentales, l’artiste a laissé libre cours à sa créativité, explorant de nouvelles voies artistiques sur la surface immaculée de la porcelaine.

Ainsi, Martine Chazal, conservatrice patrimoniale et directrice de Scent and Symbolism à l’UMAM d’Hiroshima, nous offre un regard éclairant sur cette période novatrice de l’œuvre de Zao Wou-Ki.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 16:00:00

fin : 2024-05-19 17:30:00

Les Franciscaines Deauville 145B avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie accueil@lesfranciscaines.fr

