Les rencontres du musée Drôles de sports Les Franciscaines Deauville Deauville, jeudi 9 mai 2024.

Les chevaliers du Moyen-Âge pratiquent l’escrime, Hercule tire à l’arc, Apollon lance le disque, dieux et héros sont presque toujours de grands sportifs. A travers peintures et sculptures anciennes, découverte des histoires qui se cachent derrière les pratiques sportives des dieux et des héros.

Cette conférence-goûter pour enfants est réalisée en partenariat avec Les Têtes renversantes, dont les trois créatrices, spécialisées dans l’action culturelle et passionnées par l’histoire de l’art, ont fait des conférences décalées leur marque de fabrique.

Début : 2024-05-09 16:00:00

fin : 2024-05-09 17:30:00

Les Franciscaines Deauville 145B avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie accueil@lesfranciscaines.fr

