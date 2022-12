Les rencontres du musée : « Dans le studio d’Irving Penn » – Vasilios Zatse et Simon Baker Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Dialogue avec Vasilios Zatse, directeur du studio Irving Penn, et Simon Baker, directeur de la Maison Européenne de la Photographie Garant de l'héritage du photographe, Vasilios Zatse a été l'assistant d'Irving Penn pendant treize ans, dont les sept dernières années en tant que directeur de studio. Au cours de cette période, il a contribué à toutes les activités créatives de Penn, y compris les missions éditoriales, la publicité et la gestion de projets. Cette collaboration s'étendait à l'impression de photographies, Zatse réalisant des tirages à la gélatine argentique sous la supervision étroite de Penn. Il a également eu le privilège de l'assister dans son laboratoire personnel, réalisant des tirages couchés à la main selon le procédé platine-palladium du XIXe siècle. Conversation en anglais avec traduction simultanée

