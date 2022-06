Les Rencontres du Littoral Saint-Lunaire, 5 juin 2022, Saint-Lunaire.

Les Rencontres du Littoral Esplanade du mini golf Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire

2022-06-05 – 2022-06-05 Esplanade du mini golf Boulevard du Général de Gaulle

Saint-Lunaire 35800

Des rencontres autour de la mer et du littoral ! Rencontres-discussions, expositions, projections, spectacle vivant, expériences immersives.

Au fil de ces 3 jours, parents et enfants pourront assister à des rencontres-discussions, à des expositions, à des projections, à du spectacle vivant et à des expériences immersives, tout cela autour du littoral et de la mer.

Animations gratuites.

Dimanche 5 juin

– 11h – 11h30 / 12h30 – 13h / 14h30 – 15h / 16h30 – 17h: Pièce de Théâtre « Spluj » par TeatrPiba, théâtre sonore – Esplanade du mini-golf

« Spluj », une plongée immersive présentée dans des configurations « hors cadres ». Installés confortablement dans un transat, et coiffés d’un casque audio et d’un masque de sommeil, vous êtes conviés à la première étape d’un voyage poétique et fantastique, en forme de plongée au plus profond des abysses.

– 12h: Projection film et photographie, « Balade sous-marine en côte d’Émeraude » avec Frédéric Ysnel – Université de Rennes 1, CRESCO – Yacht Club Saint-Lunaire

12h30: Rencontre & Conférence avec Frédéric Ysnel et Tristan Dimeglio – Université de Rennes 1, CRESCO, Planète Mer – Yacht Club Saint-Lunaire

Impact des mouillages et les solutions

– 14h – 15h: Conférence Christian Clauwers / Salle Jean Rochefort Saint-Lunaire

Christian Clauwers est un auteur, explorateur, conférencier et photographe professionnel mettant l’accent sur la vulnérabilité, la pureté et les tensions entre l’homme et la nature.

– 16h: Conférence Frédéric Ysnel – Université de Rennes 1, CRESCO – Salle Jean Rochefort Saint-Lunaire

Présentation sur les récifs artificiels en Baie de Saint-Malo.

Dimanche 5 juin 2022 – 11h – Esplanade du mini golf

Des rencontres autour de la mer et du littoral ! Rencontres-discussions, expositions, projections, spectacle vivant, expériences immersives.

Au fil de ces 3 jours, parents et enfants pourront assister à des rencontres-discussions, à des expositions, à des projections, à du spectacle vivant et à des expériences immersives, tout cela autour du littoral et de la mer.

Animations gratuites.

Dimanche 5 juin

– 11h – 11h30 / 12h30 – 13h / 14h30 – 15h / 16h30 – 17h: Pièce de Théâtre « Spluj » par TeatrPiba, théâtre sonore – Esplanade du mini-golf

« Spluj », une plongée immersive présentée dans des configurations « hors cadres ». Installés confortablement dans un transat, et coiffés d’un casque audio et d’un masque de sommeil, vous êtes conviés à la première étape d’un voyage poétique et fantastique, en forme de plongée au plus profond des abysses.

– 12h: Projection film et photographie, « Balade sous-marine en côte d’Émeraude » avec Frédéric Ysnel – Université de Rennes 1, CRESCO – Yacht Club Saint-Lunaire

12h30: Rencontre & Conférence avec Frédéric Ysnel et Tristan Dimeglio – Université de Rennes 1, CRESCO, Planète Mer – Yacht Club Saint-Lunaire

Impact des mouillages et les solutions

– 14h – 15h: Conférence Christian Clauwers / Salle Jean Rochefort Saint-Lunaire

Christian Clauwers est un auteur, explorateur, conférencier et photographe professionnel mettant l’accent sur la vulnérabilité, la pureté et les tensions entre l’homme et la nature.

– 16h: Conférence Frédéric Ysnel – Université de Rennes 1, CRESCO – Salle Jean Rochefort Saint-Lunaire

Présentation sur les récifs artificiels en Baie de Saint-Malo.

Dimanche 5 juin 2022 – 11h – Esplanade du mini golf

Esplanade du mini golf Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire

dernière mise à jour : 2022-05-24 par