Les Rencontres du Littoral Saint-Lunaire, 4 juin 2022, Saint-Lunaire.

Les Rencontres du Littoral Café le petit Saint-Lu Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire

2022-06-04 – 2022-06-04 Café le petit Saint-Lu Boulevard du Général de Gaulle

Saint-Lunaire 35800

Des rencontres autour de la mer et du littoral ! Rencontres-discussions, expositions, projections, spectacle vivant, expériences immersives.

Au fil de ces 3 jours, parents et enfants pourront assister à des rencontres-discussions, à des expositions, à des projections, à du spectacle vivant et à des expériences immersives, tout cela autour du littoral et de la mer.

Animations gratuites.

Samedi 4 juin

– 10h30 – 11h30 : Christian Bois, Avocat en droit du littoral, Conférence « Le Littoral et la Loi » – Café Le Petit Saint-Lu, Saint-Lunaire

– 11h : Conférence Catherine Chabaud – Yacht Club de Saint-Lunaire

Catherine Chabaud, marraine de notre événement, nous parlera de l‘océan, bien commun de l’humanité et de son engagement sur la préservation de la mer.

– 12h: Projection film et photographie, « Balade sous-marine en côte d’Émeraude » avec Frédéric Ysnel – Université de Rennes 1, CRESCO – Yacht Club Saint-Lunaire

– 12h30: Rencontre & Conférence avec Frédéric Ysnel et Tristan Dimeglio – Université de Rennes 1, CRESCO, Planète Mer – Yacht Club Saint-Lunaire

Impact des mouillages et les solutions

– 15h: Conférence pour les enfants avec Fanny Pernoud « Un Océan de Vie » – Salle Jean Rochefort Saint-Lunaire

Assistez à une conférence spécialement adressée aux enfants pour leur expliquer l’importance de l’océan et des mers pour notre planète.

– 20h30: Projections – Salle Jean Rochefort Saint-Lunaire

~ Projection du film « Océans », long métrage mythique de Jacques Perrin, nous transporte au coeur des fonds marins de la plus belle des manières. En hommage à un homme qui a voué sa vie à nos océans et à la nature.

Café le petit Saint-Lu Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire

