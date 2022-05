Les Rencontres du Littoral Saint-Lunaire, 3 juin 2022, Saint-Lunaire.

Les Rencontres du Littoral Yacht Club 15 Boulevard de la Plage Saint-Lunaire

2022-06-03 – 2022-06-03 Yacht Club 15 Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire 35800 Saint-Lunaire

Des rencontres autour de la mer et du littoral ! Rencontres-discussions, expositions, projections, spectacle vivant, expériences immersives.

Au fil de ces 3 jours, parents et enfants pourront assister à des rencontres-discussions, à des expositions, à des projections, à du spectacle vivant et à des expériences immersives, tout cela autour du littoral et de la mer.

Animations gratuites.

Vendredi 3 juin

– 18h: Ouverture des Rencontres avec Catherine Chabaud, marraine de l’événement, avec comme invitée Isabelle Autissier – Yacht Club de Saint-Lunaire

– 20h30: Soirée d’ouverture et Projection du film « Cachalots, une histoire de famille » avec Fanny Pernoud – Salle Jean Rochefort Saint-Lunaire

Vendredi 3 juin 2022 – 18h – Yacht Club de Saint-Lunaire

helloemeraudelittoral@gmail.com http://emeraudelittoral.com/

Des rencontres autour de la mer et du littoral ! Rencontres-discussions, expositions, projections, spectacle vivant, expériences immersives.

Au fil de ces 3 jours, parents et enfants pourront assister à des rencontres-discussions, à des expositions, à des projections, à du spectacle vivant et à des expériences immersives, tout cela autour du littoral et de la mer.

Animations gratuites.

Vendredi 3 juin

– 18h: Ouverture des Rencontres avec Catherine Chabaud, marraine de l’événement, avec comme invitée Isabelle Autissier – Yacht Club de Saint-Lunaire

– 20h30: Soirée d’ouverture et Projection du film « Cachalots, une histoire de famille » avec Fanny Pernoud – Salle Jean Rochefort Saint-Lunaire

Vendredi 3 juin 2022 – 18h – Yacht Club de Saint-Lunaire

Yacht Club 15 Boulevard de la Plage Saint-Lunaire

dernière mise à jour : 2022-05-24 par