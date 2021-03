Les Rencontres du Fret fluvial alimentaire sur la Garonne Maison écocitoyenne, 7 mai 2021-7 mai 2021, Bordeaux.

Les Rencontres du Fret fluvial alimentaire sur la Garonne

Maison écocitoyenne, le vendredi 7 mai à 15:00

Vendredi 7 mai 2021, **trois temps** seront proposés pour penser l’usage des voies fluviales de la Garonne pour le transport alimentaire.

* Temps 1 et 2 : **débat et table ronde** de 15h à 16h45

* Temps 3 : **ateliers participatifs** de 17h à 18h00 (places limitées)

Ces rencontres ont pour objectif de **renforcer les actions et collaborations des acteurs** engagés dans le projet du transport alimentaire sur la Garonne et de susciter de nouveaux engagements.

Temps 1 : partager les enjeux

Ce premier temps permettra de partager l’**histoire et l’évolution du fret fluvial en France** et montrer la nouvelle dynamique du fret alimentaire autour de la Garonne et son canal.

Ce temps sera également l’occasion de creuser la question de l’**usage des voies d’eau comme support des circuits-courts alimentaires.**

Temps 2 : identifier les voies d’action

Lors de cette table ronde les moteurs de la **transition agroécologique, alimentaire et fluviale** seront explorés :

* Quels sont les outils disponibles ou à imaginer pour financer une transition massive et des modèles alternatifs ?

* Quels sont les nouveaux défis auxquels le fret fluvial alimentaire doit répondre sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine ?

* De quelles opportunités peuvent se saisir les acteurs ?

* Comment penser nos actions à moyen terme dans le développement du fret fluvial alimentaire inter-territorial ?

Venez écouter différents intervenant·e·s : les collectivités locales, producteurs, transporteurs, acteurs de l’énergie, distributeurs, restaurateurs, ou encore transporteurs du dernier kilomètre débattre de ces sujets.

Temps 3 : construire les synergies (ateliers)

**Trois ateliers** seront proposés aux **acteurs de la filière ou apparentés** : un temps de réflexion et d’imagination collective pour renforcer la communauté des acteurs du fret fluvial alimentaire de Nouvelle-Aquitaine.

* Atelier 1. Imaginons le paysage fluvial alimentaire sur la Garonne de demain

* Atelier 2. A quelles échelles approvisionner les territoires agricoles et les villes en Nouvelle-Aquitaine ?

* Atelier 3. Quelle empreinte carbone du fret fluvial alimentaire ?

Le collectif Garonne Fertile et ses partenaires vous donnent rendez-vous pour une conférence, une table ronde et des ateliers participatifs pour partager les initiatives et accélérer les coopérations.

