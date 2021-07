Les Rencontres du Cinéma Italien 2021 Cinéma ABC, 26 novembre 2021, Toulouse.

Les Rencontres du Cinéma Italien 2021

du vendredi 26 novembre au dimanche 5 décembre à Cinéma ABC

### Festival du film italien **Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse ** Créée en 2005, l’association **Cinéma Paradiso** organise **_« Les Rencontres du Cinéma Italien à Toulouse »._** Au fil du temps, ce festival est devenu un rendez-vous attendu et incontournable du cinéma italien contemporain. Il est le seul festival de cinéma italien sur toute la région du Grand Sud-Ouest. Il a lieu à l’ABC de Toulouse depuis sa création et dans une dizaine de salles du département de la Haute-Garonne et de la région Occitanie. **20 films inédits** sont projetés et 3 prix sont décernés : Public, Jury et Jury étudiants. ### Plus d’infos [Site du Festival](http://www.cinemaitalientoulouse.com/) ![]() ### Infos pratiques Du 26 novembre au 5 décembre au cinéma ABC et dans 10 salles en périphérie. ![]()

Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € / Cartes Festival 4 places : 22 € + cartes réduction cinéma ABC

Cinéma ABC 13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



