Les Rencontres du Castel d’Abloux Saint-Gilles, 18 juin 2021-18 juin 2021, Saint-Gilles.

Buvette, restauration sur place, producteurs et éleveurs locaux, artisans, animations, démonstrations, pétanque, babyfoot, etc.

Venez découvrir des producteurs, artisans et commerçants locaux et profiter d’une buvette et d’une dégustation sur place dans la cour du petit château d’Abloux.

Marché de producteur locaux et animations.

contact@abloux.fr https://www.facebook.com/Castel-dAbloux-100158488946599/

© castel d’abloux