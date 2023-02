Les Rencontres du Bastidou Villages de Vacances Lou Bastidou Cuers Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var Cuers Catégories d’Évènement: Cuers

Les Rencontres du Bastidou
Villages de Vacances Lou Bastidou, 19 mars 2023, Cuers
2320 La Pouverine
Cuers
Var

2023-03-19 10:00:00 – 2023-03-19 18:00:00

Le village vacances Lou Bastidou organise les « Rencontres du Bastidou »: une dizaine d'exposants (artisans, créateurs, producteurs..), ateliers et animations seront au programme.
contact@loubastidou.com
+33 4 94 48 60 06
https://loubastidou.com/

