Les rencontres d'Orion- Rencontre avec le peintre Antony Donaldson Orion, 24 avril 2022, Orion.

Château d'Orion 8 A, route de Lasbordes Orion

2022-04-24 – 2022-04-24 Château d’Orion 8 A, route de Lasbordes

Orion Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec le peintre Antony Donaldson-En cheminant avec le Pop Art

Né en Angleterre en 1939, Antony Donaldson étudie à la Slade School of Fine Art à Londres entre 1958 et 1962.En 2022, il s’installe complètement au Béarn, au bord du Saison. On trouve ses œuvres dans tous les grands musées européens et américains.

« Antony Donaldson fait partie des artistes mythiques du Pop Anglais. Son analyse originale et schématique des formes et des couleurs proposées par l’environnement urbain, marie efficacité et étrangeté, figuration et géométrie avec une iconographie marquée par la répétition stroboscopique de pin-up girls, de voitures de course, de façades de cinémas, d’hommages à l’histoire de l’art… Sa toile Take Five conservée à la Tate Modern est le premier tableau Pop entré à la Tate Gallery dès 1963 ! »

Renaud Faroux

+33 6 40 48 26 13

Château d’Orion 8 A, route de Lasbordes Orion

