Les rencontres d’Orion- Lecture d’Annie Ernaux, 11 septembre 2022, .

Les rencontres d’Orion- Lecture d’Annie Ernaux



2022-09-11 17:00:00 – 2022-09-11

EUR Le 18ème siècle entre France et Afrique. –

Avec David Diop, universitaire et romancier.

Rendu célèbre par son roman Frère d’âme, David Diop né en 1966 est enseignant-chercheur, spécialiste de la littérature du 18ème siècle à l’Université de Pau. Frère d’âme a été Goncourt des lycéens en 2018 et lauréat du prix international Man-Booker au Royaume Uni en 2021. Le roman a aussi été choisi et présenté par Barak Obama dans ses dix livres cultes. Depuis, David Diop a écrit un nouveau et merveilleux roman « La porte du voyage sans retour » (Editions du Seuil, 2021) où il revient à son siècle de prédilection : le 18ème. C’est l’histoire d’un jeune botaniste et naturaliste français Michel Adanson (1727-1806) qui a vraiment existé. En 1750, il débarque au Sénégal avec un objectif très « siècle des lumières » : faire une encyclopédie complète du vivant. La rencontre avec une figure, plus fantasmée

