Les rencontres d’Orion- Conférence d’Olivier Camy Orion, 31 juillet 2022, Orion.

Les rencontres d’Orion- Conférence d’Olivier Camy

Château Orion Pyrénées-Atlantiques

2022-07-31 – 2022-07-31

Orion

Pyrénées-Atlantiques

Orion

EUR 9 Conférence « carré blanc sur fond blanc ou Kasimir Malevitch »

Avec le spécialiste de sciences politiques Olivier Camy

Un artiste révolutionnaire russe né à Kiev de parents polonais.

Peintre et théoricien, Malevitch (1879-1935) bouleverse l’art du XXème siècle par ses propositions picturales (notamment le célèbre carré blanc sur fond blanc- 1918) et ses textes. Par sa radicalité et sa détermination à ne rien céder, il influence encore l’art contemporain.

+33 6 40 48 26 13

Château d’Orion

Orion

