Les rencontres d’Orion- Conférence de Bernard Macadé Orion, 22 mai 2022, Orion.

Les rencontres d’Orion- Conférence de Bernard Macadé Orion

2022-05-22 – 2022-05-22

Orion Pyrénées-Atlantiques Orion

22 mai à 17h – Entre Dada et Surréalisme, l’art en France il y a 100 ans Avec le critique d’art Bernard Marcadé

Bernard Marcadé (né en 1948) est critique d’art et organisateur d’expositions. Il a longtemps enseigné à l’Ecole supérieure d’art de Cergy-Pontoise. Spécialiste de l’art du XXème siècle il a été commissaire d’expositions dans les grands musées français et écrit de nombreuses monographies, sue Duchamp, Magritte, Broodthaerts, Combas, Pierre et Gilles, Yann Pei Ming etc. Son dernier ouvrage porte sur l’artiste Francis Picabia. Il se passionne pour cette période si féconde des années 20 où s’invente le Surréalisme sur les cendres encore brûlantes du Dadaïsme.

22 mai à 17h – Entre Dada et Surréalisme, l’art en France il y a 100 ans Avec le critique d’art Bernard Marcadé

Bernard Marcadé (né en 1948) est critique d’art et organisateur d’expositions. Il a longtemps enseigné à l’Ecole supérieure d’art de Cergy-Pontoise. Spécialiste de l’art du XXème siècle il a été commissaire d’expositions dans les grands musées français et écrit de nombreuses monographies, sue Duchamp, Magritte, Broodthaerts, Combas, Pierre et Gilles, Yann Pei Ming etc. Son dernier ouvrage porte sur l’artiste Francis Picabia. Il se passionne pour cette période si féconde des années 20 où s’invente le Surréalisme sur les cendres encore brûlantes du Dadaïsme.

+33 6 40 48 26 13

22 mai à 17h – Entre Dada et Surréalisme, l’art en France il y a 100 ans Avec le critique d’art Bernard Marcadé

Bernard Marcadé (né en 1948) est critique d’art et organisateur d’expositions. Il a longtemps enseigné à l’Ecole supérieure d’art de Cergy-Pontoise. Spécialiste de l’art du XXème siècle il a été commissaire d’expositions dans les grands musées français et écrit de nombreuses monographies, sue Duchamp, Magritte, Broodthaerts, Combas, Pierre et Gilles, Yann Pei Ming etc. Son dernier ouvrage porte sur l’artiste Francis Picabia. Il se passionne pour cette période si féconde des années 20 où s’invente le Surréalisme sur les cendres encore brûlantes du Dadaïsme.

Orion

Orion

dernière mise à jour : 2022-05-10 par