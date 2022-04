Les rencontres d’Orion – Concert flûte et piano Orion Orion Catégories d’évènement: Orion

Duo Léa Villeneuve (flûtiste) et Clara Casado Rodriguez (piano) Deux jeunes virtuoses vivant en Allemagne s'associent pour une programmation riche en surprises. Notamment une très belle sonate de Mélanie Bonis, compositrice française méconnue qui signait Mel Bonis pour ne pas être identifiée comme femme.

