Les rencontres d'Orion- Concert du Trio de l'Est
Orion, 10 juin 2022, 19:30

Le Trio de l'Est nous invite à un voyage dans les contrées d'Europe de l'Est en passant par l'Arménie avec la musique d'Aram Khatchatourian et par la Hongrie avec une des œuvres majeures de la musique de chambre du XXème siècle, Contrasts de Belà Bartók. Mais également avec les airs Klezmer, propres à la musique des communautés juives de ces régions. Airs joyeux, plaintifs, nostalgiques où se mêlent musiques savantes, populaires et folkloriques.

Château d'Orion

