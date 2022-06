Les rencontres d’Orion- Concert de Guillaume Vincent

Les rencontres d’Orion- Concert de Guillaume Vincent, 12 juillet 2022, . Les rencontres d’Orion- Concert de Guillaume Vincent



2022-07-12 19:30:00 – 2022-07-12 16 EUR Concert de Guillaume Vincent

pianiste virtuose, dont la carrière internationale fait tourner la tête ! Il offrira un voyage de pur bonheur musical: du romantisme naissant au plus « classique » des compositeurs au tournant du 20 ème siècle, Mozart, Schubert, Rachmaninov, une trilogie logique…Quel programme au Château D’Orion avant de poursuivre le lendemain pour un autre concert à Salies de Béarn

Réservations par mail ou téléphone Concert de Guillaume Vincent

pianiste virtuose, dont la carrière internationale fait tourner la tête ! Il offrira un voyage de pur bonheur musical: du romantisme naissant au plus « classique » des compositeurs au tournant du 20 ème siècle, Mozart, Schubert, Rachmaninov, une trilogie logique…Quel programme au Château D’Orion avant de poursuivre le lendemain pour un autre concert à Salies de Béarn

Réservations par mail ou téléphone +33 6 40 48 26 13 Concert de Guillaume Vincent

pianiste virtuose, dont la carrière internationale fait tourner la tête ! Il offrira un voyage de pur bonheur musical: du romantisme naissant au plus « classique » des compositeurs au tournant du 20 ème siècle, Mozart, Schubert, Rachmaninov, une trilogie logique…Quel programme au Château D’Orion avant de poursuivre le lendemain pour un autre concert à Salies de Béarn

Réservations par mail ou téléphone guillaumevincent.net dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville