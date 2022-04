Les rencontres d’Orion- Concert de David Bismuth Orion, 12 avril 2022, Orion.

Les rencontres d’Orion- Concert de David Bismuth Orion

2022-04-12 19:30:00 – 2022-04-12

Orion Pyrénées-Atlantiques Orion

De retour de New-York, où il vient de jouer à Carnegie Hall en mars, David Bismuth nous fait l’honneur d’ouvrir la saison de concert des Rencontres d’Orion. En mai 2018 à Orion David Bismuth nous avait ébloui avec un programme intitulé Beethoven et ses maitres.

Désigné par le magazine Pianiste comme l’un des dix pianistes français les plus doués de sa génération, David Bismuth est salué par la critique pour son jeu lumineux et profond, où se conjuguent science de l’architecture et poésie du timbre. La discographie de David Bismuth est aujourd’hui riche de nombreux enregistrements de musique française avec notamment plusieurs mises en miroirs de compositeurs tels César Franck/ Gabriel Fauré, Debussy/ Paul Dukas, ou encore Rachmaninov et Camille Saint-Saëns.

