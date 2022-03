Les Rencontres des Vins de Bourgogne Cheilly-lès-Maranges, 23 mars 2022, Cheilly-lès-Maranges.

Les Rencontres des Vins de Bourgogne DOMAINE CLOS SAINT JEAN 8 place de la Mairie Cheilly-lès-Maranges

2022-03-23 09:00:00 – 2022-03-23 19:00:00 DOMAINE CLOS SAINT JEAN 8 place de la Mairie

Cheilly-lès-Maranges Saône-et-Loire Cheilly-lès-Maranges

6 EUR Le Domaine Clos Saint Jean vous propose la découverte du travail de la vigne et de la vinification à la cuverie par nos vignerons passionnés et la dégustation en cave d’un Santenay rouge Bio En Charron situé en Côte de Beaune -côte d’Or et ou d’un Bourgogne blanc Bio situé en Côte de Beaune.

Visite organisée de 9:00 à 19:00

Ticket de dégustation 6€ par verre sauf achat.

Réservation conseillée au 06 16 99 01 68

PHILIPPE.BEUDET@CLOS-SAINT-JEAN.WINE +33 3 85 46 66 03 https://www.domaine-clos-saint-jean.com/

Le Domaine Clos Saint Jean vous propose la découverte du travail de la vigne et de la vinification à la cuverie par nos vignerons passionnés et la dégustation en cave d’un Santenay rouge Bio En Charron situé en Côte de Beaune -côte d’Or et ou d’un Bourgogne blanc Bio situé en Côte de Beaune.

Visite organisée de 9:00 à 19:00

Ticket de dégustation 6€ par verre sauf achat.

Réservation conseillée au 06 16 99 01 68

DOMAINE CLOS SAINT JEAN 8 place de la Mairie Cheilly-lès-Maranges

dernière mise à jour : 2022-03-15 par