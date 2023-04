Les rencontres des Presses de l’Enssib : Bibliothèques et transition écologique Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML), 25 mai 2023, Paris.

Le jeudi 25 mai 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

À l’occasion de la création récente de la commission Bibliothèques Vertes de l’ABF, de l’Association pour l’écologie du livre et d’un ouvrage collectif sur la transition écologique et les bibliothèques, à paraître aux Presses de l’Enssib, le Centre de Documentation sur les métiers du Livre (CDML)/Bibliothèque Buffon invite trois spécialistes du domaine à dialoguer avec le public. Sophie Bobet, Directrice de la médiathèque de la Canopée-La Fontaine (Ville de Paris), membre de la commission Bibliothèques vertes, Reine Bürki, coordinatrice d’Engager les bibliothèques dans la transition écologique (Collection la Boîte à outils), responsable du développement des projets et partenariats à l’Enssib et Marin Schaffner, Ethnologue , auteur, traducteur, éditeur et co-fondateur de l’APEL. Rencontre animée par Catherine Jackson, chargée d’édition (Presses de l’Enssib).

Les enjeux écologiques sont au cœur des préoccupations de notre société actuelle et prennent une place grandissante dans les politiques publiques. À ce titre, les bibliothèques sont confrontées aux différentes transitions à l’œuvre, et en particulier aux questions de responsabilités sociétales et environnementales.

En 2019, un collectif des métiers du livre créée l’Association pour l’écologie du livre (APEL)

En 2022, l’ABF s’est emparé du sujet en créant une commission Bibliothèques Vertes

Fin 2023, les Presses de l’Enssib éditeront : »Engager les bibliothèques dans la transition écologique ».

Quels sont les enjeux de l’écologie du livre ? Que serait une bibliothèque écologique ? Comment s’emparer de ces questions, tant du point de vue organisationnel, que de l’accueil et des services, du numérique ou des collections ? Avec quels partenaires, et quels outils ?

Pour en parler, le CDML a invité Sophie Bobet, Directrice de la médiathèque de la Canopée-La Fontaine (Ville de Paris), membre de la commission Bibliothèques Vertes, Reine Bürki, coordinatrice d’Engager les bibliothèques dans la transition écologique (Collection la Boîte à outils), responsable du développement des projets et partenariats à l’Enssib et Marin Schaffner, ethnologue , auteur, traducteur, éditeur( Wildproject, collection Petite bibliothèque d’écologie populaire) et co-fondateur de l’association pour l’écologie du livre (APEL).

Cette rencontre sera animée par Catherine Jackson, chargée d’édition(Presses de l’Enssib).

