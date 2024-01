Les rencontres des presses de l’Enssib au CDML: Bibliothèque et précarité Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 10h00 à 12h30

.Public adultes. gratuit

réservation sur billetweb bientôt

Premiers équipements culturels de proximité, les bibliothèques sont identifiées de longue date comme des lieux privilégiés d’accès à la culture et à l’information, des lieux d’apprentissage et de sociabilité. [plus d’informations à venir]

Le rôle des bibliothèques en tant que service public, gratuit et de proximité ne fait pas débat aujourd’hui.

Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) 15 bis rue Buffon 75005 Paris

Contact : https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML

presses de l’Enssib les bibliothèques face aux précarité