Rencontres des créations étudiantes (théâtre, danse) du 3 au 5 mai 2022. ———————————————————————— ### Nos étudiant·es ont du talent, laissez-vous surprendre et emporter par leurs créations ! Coups de Théâtres reflète à la fois l’éclectisme des talents étudiants et la volonté de l’Université de soutenir leurs actions, en les accompagnant dans la réalisation de leurs idées, envies et en leur proposant ce tremplin vers le grand public. Spectacles et représentations à l’Amphithéâtre culturel, en salle polyvalente de la Maison des étudiant.e.s ou déambulations, happening théâtraux sur le campus Portes des Alpes. Projets et créations des étudiant.e.s de Lyon 2 mais représentations ouvertes à tous les publics. Pas de thématique imposée, il s’agit de l’adaptation de pièces de répertoire (théâtre ou littérature) ou travail d’écriture et création personnelle selon les sujets de préoccupations individuels ou collectifs des étudiant.e.s., les thèmes peuvent être personnels ou sociétaux.

université Lyon 2 – 65 av. P. Mendes France 69500 Bron Métropole de Lyon



2022-05-02T08:00:00 2022-05-02T22:00:00;2022-05-03T08:00:00 2022-05-03T22:00:00;2022-05-04T08:00:00 2022-05-04T22:00:00;2022-05-05T08:00:00 2022-05-05T22:00:00