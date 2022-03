Les Rencontres de Sophie : Le peuple Cité des Congrès, 20 mars 2022, Nantes.

2022-03-20

Horaire :

Gratuit : oui Entrée libre.

Les Rencontres de Sophie se dérouleront cette année à La Cité des Congrès de Nantes, les 19 et 20 mars 2022, avec pour thème “Le peuple”. Présentation du thème : La démocratie est cet étrange régime politique qui associe à l’évidence de sa légitimité l’obscurité de sa source : le peuple. Mais qui est ce peuple ? Tous les habitants d’un territoire ? Une communauté homogène liée par une langue, une histoire, une culture ? N’existe-t-il qu’au moment de l’élection ou dans l’exercice de la citoyenneté ? Ou encore, comme ce que suggèrent les populismes, le peuple n’est-il qu’une masse s’opposant aux élites ? Il s’agira également de réfléchir à ce que l’on qualifie de populaire : une classe, une culture, une littérature, un art. À l’horizon de ces rencontres : la conviction que le travail de la pensée peut contribuer à une construction plus juste de notre existence en commun.Samedi 19 mars 2022 :- de 14h à 19h30 – salle 200 : Le peuple décliné en 13 séquences de 20 minutes – Abécédaire partie 1 : Le peuple de A à M. 13 thèmes philosophiques abordés sous forme de mini-conférences. – de 14h30 à 15h30 – salle 400 : Qui est le peuple ? – Conférence de Gérard Bras.- de 16h à 17h – salle 400 : Un peuple recomposé – Conférence de Marie Cartier.- de 16h à 17h – salle 100 : Le peuple chez Rousseau – Cabinet de l’historien par Gabrielle Radica.- 17h30 à 18h45 – salle 400 : Écrire pour tous – Entretien avec Éric Pessan, animé par Guénaël Boutouillet.- 18h à 19h – salle 100 : Tocqueville : éduquer le peuple ? – Cabinet de l’historien par Françoise Mélonio.- 20h30 à 22h – salle 400 : Faut-il avoir peur du populisme ? – Débat avec Chantal Mouffe, Yannick Guin et David Cayla, animé par Pascal Massiot.Dimanche 20 mars 2022 :- de 14h à 19h30 – salle 200 : Le peuple décliné en 13 séquences de 20 minutes – Abécédaire partie 2 : Le peuple de N à Z. 13 thèmes philosophiques abordés sous forme de mini-conférences.- de 14h30 à 15h30 – salle 400 : Le peuple en révolution – Entretien avec Jean-Clément Martin, animé par Éric Szulman.- de 14h45 à 15h45 – salle 100 : Le peuple chez Marx, entre classe et nation : quelle actualité ? – Cabinet de l’historien par Isabelle Garo.- de 16h à 17h – salle 400 : Le peuple comme acteur de la souveraineté – Conférence de Pierre Dardot.- de 16h30 à 17h30 – salle 100 : Le peuple introuvable ? Arendt et le défi de la politique – Cabinet de l’historien par Katia Genel.- de 18h à 19h30 – salle 400 : Populisme et démocratie – Conférence de Pierre Rosanvallon Organisées par Association Philosophia en partenariat avec La Cité des Congrès de Nantes.

Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/