Les Rencontres de Saint-Céneri Saint-Céneri-le-Gérei, 4 juin 2022, Saint-Céneri-le-Gérei.

Les Rencontres de Saint-Céneri Saint-Céneri-le-Gérei

2022-06-04 – 2022-06-06

Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Saint-Céneri-le-Gérei se transforme en galerie d’Art à ciel ouvert.

Les Rencontres de Saint Céneri organisées par l’association des Amis de Saint-Céneri-le-Gérei et de ses environs sont de retour pendant les trois jours du week-end de la Pentecôte.

Le village ouvre ses portes à une trentaine d’artistes venus de tous horizons et se transforme en une

véritable galerie d’Art à ciel ouvert pour les amateurs d’Art ou les simples promeneurs. Le public peut ainsi flâner de ruelles en ruelles, dans l’un des plus beaux villages de France situé en bordure de Sarthe et ainsi admirer les différents ateliers d’exposition.

Au programme : rencontres avec les artistes exposants, Ateliers des enfants, remises du prix DALBE du jury et du prix SYNTHESE ACTION du public, Pique-nique,…

contact@amisdesaintceneri.com +33 2 33 80 66 33 http://amisdesaintceneri.com/

Saint-Céneri-le-Gérei

