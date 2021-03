Les Conches En ligne pour tous les pays du Monde Les Conches Les rencontres de Poésie Gallimard à la Sorbonne En ligne pour tous les pays du Monde Les Conches Catégorie d’évènement: Les Conches

En ligne pour tous les pays du Monde, le samedi 20 mars à 15:30

La Direction des Affaires Culturelles et la revue internationale de poésie contemporaine Place de la Sorbonne (Denis Labouret Président, Laurent Fourcaut, Rédacteur en chef) invitent Poésie/Gallimard (dir. Jean-Pierre Siméon) pour une série de rencontres radiophoniques autour de ses dernières publications. Le premier numéro est consacré à la sortie d'Aller simple suivi de L'hôte impénitent d'Erri de Luca qui répond aux questions d'Alice Nez (Poésie/Gallimard). Les lectures sont assurées par les étudiants de l'atelier de lecture à voix haute, Sorbonne sonore, et par l'auteur. Erri de Luca, Aller simple [Solo andata] suivi de L'hôte impénitent [L'Ospite incallito], Trad. de l'italien par Danièle Valin, Édition bilingue, Collection Poésie/Gallimard, Gallimard

