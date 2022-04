Les Rencontres de Pétanque Inter-Guérin par triplette (équipe de 3) Place Guérin, 30 avril 2022, Brest.

A l'initiative d'habitant.e.s, le PL Guérin et les associations, commerces et amis de la place Guérin, organisent samedi 30 avril 2022 à partir de 14 h à Brest **"Les rencontres de pétanque inter-guérin en triplette"** (équipe de 3) . Inscription des équipes avant le mercredi 27 avril chez : PL Guérin, Triskell Bihan, Les pissenlits par la Racine, le café de la plage, le Royal, Chez Muller et le Mouton à 5 pattes. Rencontres pour le plaisir de se retrouver et de jouer ensemble ! avec la participation d'Abergraphique, d'Astropolis, du Luthier Guitare, du Triskell Bihan, du Studio Fantôme, de Bretagne(s) World Sound, des Pissenlits par la racine, du Café de la Plage, de l'Atelier Gourmand, des caves savantes, du Royal, de chez Muller , du Mouton à 5 pattes du Bouqiniste Lecture pour tous, de Plages Magnétiques, de la foire aux croûtes, de Dézépion, des Amis de la Place Guérin et de Radio Pikez.

inscription libre

